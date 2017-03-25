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СНГ 25.03.2017 21:21

Более 3 тыс. россиян посетили за месяц Армению по внутренним паспортам

В течение первого месяца с момента вступления в силу договоренности о въезде россиян в Армению по внутренним паспортам этой возможностью воспользовались почти 3100 граждан РФ.

Как сообщает пресс-служба Главного управления гражданской авиации Армении (ГУГА), с 23 февраля по 23 марта ереванский аэропорт "Звартноц" принял 2938 граждан России, аэропорт "Ширак" в городе Гюмри - 153.

24 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим армянским коллегой Кареном Карапетяном сообщил, что граждане России смогут посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам.

С 23 февраля россияне получили возможность въезжать в Армению по внутренним паспортам через аэропорт "Звартноц" в Ереване и аэропорт "Ширак" в Гюмри.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ТУРИСТЫ, ПАСПОРТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]