Более 3 тыс. россиян посетили за месяц Армению по внутренним паспортам

В течение первого месяца с момента вступления в силу договоренности о въезде россиян в Армению по внутренним паспортам этой возможностью воспользовались почти 3100 граждан РФ.
Как сообщает пресс-служба Главного управления гражданской авиации Армении (ГУГА), с 23 февраля по 23 марта ереванский аэропорт "Звартноц" принял 2938 граждан России, аэропорт "Ширак" в городе Гюмри - 153.
24 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим армянским коллегой Кареном Карапетяном сообщил, что граждане России смогут посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам.
С 23 февраля россияне получили возможность въезжать в Армению по внутренним паспортам через аэропорт "Звартноц" в Ереване и аэропорт "Ширак" в Гюмри.
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