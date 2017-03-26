Страны не-ОПЕК сократили добычу нефти в марте на 64% от плана

Страны, не входящие в ОПЕК, сократили в марте добычу нефти на 64% от планируемого уровня, сообщил журналистам министр энергетики Кувейта Иссам аль-Марзук.
"В марте это около 64%", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Соглашение, предусматривающее сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн б/с, а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с, начало действовать с 1 января 2017 года.
ОПЕК не стала публиковать квоты по странам из числа не-ОПЕК, участвующим в соглашении. Общий объем, приходящийся на 11 стран - 558 тыс. б/с, из них 300 тыс. б/с. приходится на Россию. При этом Россия обещала снизить добычу постепенно, выйдя к концу марта на 200 тыс. б/с, в конце апреля - на 300 тыс. б/с.
Публично озвучили свои квоты Мексика - около 100 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с, Азербайджан - 35 тыс. б/с, Казахстан - 20 тыс. б/с, Судан - 4 тыс. б/с, Южный Судан - 5 тыс. б/с.
Остальные 54 тыс. б/с делят Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Малайзия.
Согласно подсчетам МЭА, страны ОПЕК в январе-феврале выполнили соглашение по сокращению добычи нефти на 98%, страны не-ОПЕК - на 37%.
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