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Дальнее зарубежье 26.03.2017 09:37

30 человек пострадали при взрыве предположительно из-за утечки газа на западе Британии

В результате взрыва на западе Великобритании рухнул дом, 30 человек получили ранения, двое - серьезные, сообщает в воскресенье британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Предположительно, произошла утечка бытового газа. Взрыв произошел в доме в городе Бебингтон, в окрестностях Ливерпуля. В рухнувшем здании находилась танцевальная студия" - отмечается в сообщении.

Как уточняется, танцевальная студия была расположена по соседству с китайским рестораном, где в момент взрыва было много посетителей.

По словам очевидца, которые приводит Би-би-си, на место происшествия приехали 12 машин скорой помощи и около 40 пожарных. "Жители близлежащих домов сообщили о сильном толчке, который они почувствовали от взрыва", - сказал собеседник телерадиокорпорации.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВЗРЫВ, ГАЗ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]