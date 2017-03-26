30 человек пострадали при взрыве предположительно из-за утечки газа на западе Британии

В результате взрыва на западе Великобритании рухнул дом, 30 человек получили ранения, двое - серьезные, сообщает в воскресенье британская телерадиокорпорация Би-би-си.
"Предположительно, произошла утечка бытового газа. Взрыв произошел в доме в городе Бебингтон, в окрестностях Ливерпуля. В рухнувшем здании находилась танцевальная студия" - отмечается в сообщении.
Как уточняется, танцевальная студия была расположена по соседству с китайским рестораном, где в момент взрыва было много посетителей.
По словам очевидца, которые приводит Би-би-си, на место происшествия приехали 12 машин скорой помощи и около 40 пожарных. "Жители близлежащих домов сообщили о сильном толчке, который они почувствовали от взрыва", - сказал собеседник телерадиокорпорации.
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