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Дальнее зарубежье 26.03.2017 10:10

Новым главой администрации Гонконга избрана Керри Лам

Керри Лам, ранее бывшая генеральным секретарем администрации Гонконга, избрана главой администрации, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

В ходе состоявшихся в воскресенье выборов она уже в первом туре набрала 777 из 1 тыс. 194 голосов членов избирательной комиссии, в то время как за ее ближайшего соперника Джона Цанга проголосовало 365 членов комиссии.

Для победы на выборах достаточно было набрать более 600 голосов.

В 2014 году в ходе протестных демонстраций их участники требовали введения в Гонконге системы прямых выборов руководства этого специального административного района Китая. Он перешел в подчинение Пекина от Великобритании в 1997 году на основе соблюдения принципа "одна страна - две системы", предусматривающего сохранение существовавшего тогда общественно-политического строя и широкой автономии.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, АДМИНИСТРАЦИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]