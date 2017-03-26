Новым главой администрации Гонконга избрана Керри Лам

Керри Лам, ранее бывшая генеральным секретарем администрации Гонконга, избрана главой администрации, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

В ходе состоявшихся в воскресенье выборов она уже в первом туре набрала 777 из 1 тыс. 194 голосов членов избирательной комиссии, в то время как за ее ближайшего соперника Джона Цанга проголосовало 365 членов комиссии.

Для победы на выборах достаточно было набрать более 600 голосов.

В 2014 году в ходе протестных демонстраций их участники требовали введения в Гонконге системы прямых выборов руководства этого специального административного района Китая. Он перешел в подчинение Пекина от Великобритании в 1997 году на основе соблюдения принципа "одна страна - две системы", предусматривающего сохранение существовавшего тогда общественно-политического строя и широкой автономии.