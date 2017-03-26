Кари Ясин - один из главарей "Аль-Каиды" (запрещенной в РФ террористической организации - ИФ) - был уничтожен в Афганистане в ходе авианалета американских ВВС, сообщил Пентагон.

По данным американского военного ведомства, К.Ясин был одним из организаторов нападении на отель "Мариотт" в Исламабаде в 2008 году, унесшего жизни более 50 человек, включая двух граждан США, а также на автобус с командой игроков в крикет из Шри-Ланки в 2009 году, когда погибли восемь человек.

Авиаудар был нанесен 19 марта в афганской провинции Пактика.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в связи с этим: "Уничтожение Кари Ясина - свидетельство того, что террористы, которые порочат ислам и умышленно направляют свои действия против невинных людей, не смогут избежать справедливого возмездия".