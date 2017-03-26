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Дальнее зарубежье 26.03.2017 10:45

Один из лидеров "Аль-Каиды" уничтожен в Афганистане - Пентагон

Кари Ясин - один из главарей "Аль-Каиды" (запрещенной в РФ террористической организации - ИФ) - был уничтожен в Афганистане в ходе авианалета американских ВВС, сообщил Пентагон.

По данным американского военного ведомства, К.Ясин был одним из организаторов нападении на отель "Мариотт" в Исламабаде в 2008 году, унесшего жизни более 50 человек, включая двух граждан США, а также на автобус с командой игроков в крикет из Шри-Ланки в 2009 году, когда погибли восемь человек.

Авиаудар был нанесен 19 марта в афганской провинции Пактика.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в связи с этим: "Уничтожение Кари Ясина - свидетельство того, что террористы, которые порочат ислам и умышленно направляют свои действия против невинных людей, не смогут избежать справедливого возмездия".

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ТЕРРОРИСТ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]