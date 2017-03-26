Администрация Трампа намерена продолжить усилия по отмене Obamacare - вице-президент

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что администрация намерена продолжить усилия по отмене введенной экс-президентом Бараком Обамой системы медицинского страхования, известной, как Obamacare.

Он, выступая в штате Западная Виргиния перед представителями деловых кругов, сказал, что нынешние власти страны "покончат с кошмаром Obamacare и дадут американскому народу такую систему медицинского страхования мирового класса, которую он хочет".

Ранее президент США Дональд Трамп отозвал из конгресса свой законопроект по реформе здравоохранения из-за противодействия со стороны законодателей, преимущественно демократов.

В свою очередь, спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан подтвердил, что предложил президенту США Дональду Трампу отозвать из конгресса законопроект.

"Я говорил с президентом некоторое время назад и сказал ему, что лучшее, что я сейчас могу сделать - это отозвать законопроект, и он согласился с этим решением", - сказал П.Райан в пятницу на пресс-конференции.