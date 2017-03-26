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Дальнее зарубежье 26.03.2017 09:47

Данных о подготовке новых терактов в Лондоне нет - заместитель главы столичной полиции

Полиция Лондона не располагает данными о возможной подготовке новых терактов в столице после нападения на прохожих у здания парламента, сообщил журналистам заместитель руководителя столичной полиции Нейл Басу.

"У полиции нет сведений, которые могут свидетельствовать о подготовке новых терактов", - сказал он.

Полицейский заявил, что террорист действовал в одиночку, однако маловероятно, что удастся точно установить мотивы, которыми он руководствовался.

"Мы продолжаем верить, что в тот день он действовал один", - сказал Н.Басу и добавил, что "всем нам придется принять то обстоятельство, что мы никогда не поймем, почему он пошел на этот шаг, понимание этого, вероятно, умерло вместе с ним".

Тем не менее, по его словам, полиция намерена разобраться, "был ли он одиночкой, подвергшимся террористической пропаганде, или же были и другие, которые его поощряли, поддерживали или направляли".

Расследование будет продолжено, пообещал заместитель главы полиции.

Ранее полиция задержала 11 человек по подозрению в причастности к теракту на Вестминстерскому мосту в Лондоне в минувшую среду, когда погибли четыре и ранения получили 50 человек. После проверки 10 подозреваемых были отпущены, один остается под стражей.

Террорист - британец Халид Масуд - был застрелен полицейским.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОЛИЦИЯ, ЛОНДОН, ТЕРРОРИСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]