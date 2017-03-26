Данных о подготовке новых терактов в Лондоне нет - заместитель главы столичной полиции

Полиция Лондона не располагает данными о возможной подготовке новых терактов в столице после нападения на прохожих у здания парламента, сообщил журналистам заместитель руководителя столичной полиции Нейл Басу.
"У полиции нет сведений, которые могут свидетельствовать о подготовке новых терактов", - сказал он.
Полицейский заявил, что террорист действовал в одиночку, однако маловероятно, что удастся точно установить мотивы, которыми он руководствовался.
"Мы продолжаем верить, что в тот день он действовал один", - сказал Н.Басу и добавил, что "всем нам придется принять то обстоятельство, что мы никогда не поймем, почему он пошел на этот шаг, понимание этого, вероятно, умерло вместе с ним".
Тем не менее, по его словам, полиция намерена разобраться, "был ли он одиночкой, подвергшимся террористической пропаганде, или же были и другие, которые его поощряли, поддерживали или направляли".
Расследование будет продолжено, пообещал заместитель главы полиции.
Ранее полиция задержала 11 человек по подозрению в причастности к теракту на Вестминстерскому мосту в Лондоне в минувшую среду, когда погибли четыре и ранения получили 50 человек. После проверки 10 подозреваемых были отпущены, один остается под стражей.
Террорист - британец Халид Масуд - был застрелен полицейским.
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