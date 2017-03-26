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СНГ 26.03.2017 11:30

Новые санкции США в отношении РФ подрывают перспективы многосторонней борьбы с ИГИЛ - МИД РФ

Введение новых санкций США в отношении российских организаций подрывает перспективы сотрудничества в борьбе с ИГИЛ.

"Данный шаг совершенно не стыкуется со звучащими из Вашингтона заявлениями о приоритетности борьбы с терроризмом, в том числе свившим гнездо на сирийской территории. Наоборот, полностью противоречит такой установке, подрывает перспективы налаживания широкого многостороннего взаимодействия в целях разгрома ИГИЛ и прочих террористических группировок, угрожающих всем странам, включая США", - зааявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В субботу стало известно, что в связи с нарушением законодательства США по нераспространению в связи с КНДР, Ираном и Сирией США ввели санкции в отношении восьми российских компаний. "Санкции были применены к восьми российским предприятиям в результате регулярного пересмотра специфической активности, как этого требует Акт о нераспространении", - сообщили "Интерфаксу" в субботу в госдепартаменте США.

Представитель Госдепартамента США заявил, что под санкции попали 8 предприятий и учреждений: 150-й авиационно-ремонтный завод; объединение "Авиаэкспорт"; НПО "Базальт"; Конструкторское бюро машиностроения в Коломне; "Рособоронэкспорт"; Ульяновский институт гражданской авиации; Уральский тренировочный центр гражданской авиации; Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина.

"Эти санкции отделены от более широких экономических санкций, которые вводились, начиная с 2014 года, как результат оккупации и попыток аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины", - сказал представитель Госдепа США.

В отношении многих предприятий, фигурирующих в новом списке, ранее уже были введены санкции США.

В обнародованном в субботу санкционном списке США - "Рособоронэкспорт", единственный в России госпосредник по экспорту вооружений (входит в госкорпорацию "Ростех").

НПО "Конструкторское бюро машиностроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы", под управлением "Ростеха"), в частности, производит оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", переносные зенитные ракетные комплексы "Игла".

150-й авиаремонтный завод холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") выполняет капитальный ремонт вертолетов Ми-8/17, Ми-14, Ми-24/35, Ка-27/32, Ка-29/31, двигателей, вспомогательных силовых установок и комплектующих.

АО "НПО "Базальт" ( "Ростех") - головная организация в РФ по созданию всех видов неуправляемых авиабомб, минометных выстрелов с минами различного назначения всех типов и калибров, противотанковых и противодиверсионных гранатометных комплексов, ручных наступательных и оборонительных гранат, боеприпасов нелетального действия.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, СОТРУДНИЧЕСТВО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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