США озабочены тем, что власти Белоруссии противодействуют проведению мирных акций

США выразили озабоченность противодействием властями Белоруссии мирным акциям, говорится в заявлении посольства США в Минске, опубликованном на официальном сайте дипмиссии.
"Соединённые Штаты с глубокой озабоченностью отмечают противодействие властей Беларуси проведению мирных акций по случаю ежегодно отмечаемого Дня воли. Масштабные задержания мирных демонстрантов, правозащитников и ряда журналистов идут вразрез с демократическими ценностями. Имеются сообщения об использовании силы против мирных демонстрантов и других лиц", - говорится в заявлении.
В посольстве отметили, что некоторые из задержанных освобождены. США будут и далее внимательно следить за ситуацией и призывают правительство Белоруссии незамедлительно освободить остальных задержанных мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов и обеспечить право граждан на проведение мирных собраний и свободу слова в соответствии с его международными обязательствами, констатировали в посольстве США в Минске.
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