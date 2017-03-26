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Дальнее зарубежье 26.03.2017 11:58

США озабочены тем, что власти Белоруссии противодействуют проведению мирных акций

США выразили озабоченность противодействием властями Белоруссии мирным акциям, говорится в заявлении посольства США в Минске, опубликованном на официальном сайте дипмиссии.

"Соединённые Штаты с глубокой озабоченностью отмечают противодействие властей Беларуси проведению мирных акций по случаю ежегодно отмечаемого Дня воли. Масштабные задержания мирных демонстрантов, правозащитников и ряда журналистов идут вразрез с демократическими ценностями. Имеются сообщения об использовании силы против мирных демонстрантов и других лиц", - говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что некоторые из задержанных освобождены. США будут и далее внимательно следить за ситуацией и призывают правительство Белоруссии незамедлительно освободить остальных задержанных мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов и обеспечить право граждан на проведение мирных собраний и свободу слова в соответствии с его международными обязательствами, констатировали в посольстве США в Минске.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, АКЦИИ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]