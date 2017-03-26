Карантинная зона создана под Иркутском в связи с АЧС

Две карантинные зоны, радиусом 5 и 100 км, установлены в Иркутском районе Иркутской области, где зафиксирован первый в Сибири случай африканской чумы свиней (АЧС), сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства.
Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. "В радиусе очага инфекции, который составляет 5 км, у населения будет производиться выкуп свиней, для дальнейшего уничтожения. Для этого в течение ближайшего времени будет определена рыночная цена", - говорится в сообщении.
Ночью в субботу был задержан первый автомобиль, на котором из карантинной зоны в Иркутск пытались вывести 15 свиней.
"Автомобиль возвращен в Хомутовское муниципальное образование и находится под контролем", - уточняется в сообщении.
Согласно указу губернатора, в 5-километровой зоне запрещается посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов, задействованных в мероприятиях по ликвидации инфекции, перемещение, убой, реализация животных, отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, въезд и выезд транспорта.
В радиусе 100 км запрещена реализация свиней и продуктов, полученных от их убоя, за исключением продукции промышленного изготовления, закуп свиней у населения, выгульное содержание животных, проведение ярмарок и выставок.
Как сообщалось, в пятницу 40 свиньи погибли в личном подсобном хозяйстве в деревне Куда Хомутовского муниципального образования Иркутского района. По характерным признакам, животные пали от вирусного заболевания - африканской чумы свиней. На территории Иркутского района введен режим ЧС. В воскресенье диагноз АЧС был подтвержден лабораторно.
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