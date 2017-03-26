Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 17° 28 Мар 11° 29 Мар 13°

СНГ 26.03.2017 10:41

Тюменские врачи будут лечить пациентов нефтью из Азербайджана

Специалисты центра реабилитации областной клинической больницы N1 в Тюмени при лечении своих пациентов будут использовать нефть, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

В частности, врачи будут использовать негорючую нафталановую нефть.

"Лечение нафталаном - это мощная эффективная терапия многих заболеваний, среди которых болезни костно-мышечной и нервной системы, кожи, сосудов, гинекологические и урологические заболевания. Благодаря его уникальным лечебным свойствам рассасываются воспалительные процессы, уменьшаются боли, улучшается кровообращение и обменные процессы", - приведены в пресс-релизе слова заведующей центром реабилитации Юлии Николаевой.

В общей сложности более 70 заболеваний планируется лечить нафталаном, отмечается в пресс-релизе.

Сырье для процедур в Тюмень будут доставлять из Азербайджана.

Нафталан в отличие от других видов нефти не содержит легких фракций, бензина, лигроина и керосина, в нем отсутствует парафин и есть небольшое количество нефтяных кислот. Кроме того, нафталан содержит высокий процент нефтяных углеводородов, происходящих из ископаемых рыб.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТЮМЕНЬ, НЕФТЬ, ЛЕЧЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]