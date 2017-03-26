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СНГ 26.03.2017 10:43

Первая в Сибири вспышка африканской чумы свиней зафиксирована под Иркутском

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен в биоматериалах 40 животных, которые пали в пятницу в личном подсобном хозяйстве в деревне Куда под Иркутском, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" пресс-секретарь территориального управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Елена Каргина.

"В Иркутск поступили результаты лабораторных исследований из Москвы, выявлен возбудитель АЧС. Мы начинаем работу по ликвидации очага опасной инфекции", - сообщила Е.Каргина.

Она уточнила, что в пятикилометровой карантинной зоне вокруг очага заражения, чтобы предотвратить распространение АЧС, будет уничтожено порядка 530 голов свиньи.

"Вчера были обследованы подворья в карантинной зоне, чтобы учесть животных и проинформировать население. Жители с пониманием отнеслись к ситуации, люди обеспокоены возможным риском распространения вируса", - отметила Е.Каргина.

По ее словам, владельцам свиней будут выплачены компенсации за их вынужденный убой и уничтожение. Их размер сейчас устанавливается.

"Это первая вспышка африканской чумы свиней, зарегистрированная на территории Иркутской области и в целом в Сибири", - добавила представитель Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что в пятницу 40 голов свиней погибли в личном подсобном хозяйстве в деревне Куда Хомутовского муниципального образования Иркутского района. По характерным признакам, животные погибли от вирусного заболевания - африканской чумы свиней. У животных взяты пробы и отправлены на исследование в Москву. Останки сожжены. На территории Иркутского района введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Сотрудники Россельхознадзора при осмотре хозяйства, где произошел падеж скота, обнаружили мясопродукты в коробке с маркировкой одного из регионов юга России, где фиксировались вспышки АЧС. По предварительным данным, их добавляли в корм свиней.

Африканская чума свиней - вирусная болезнь животных, крайне заразная. Известна с начала ХХ века - первый случай зарегистрирован в 1903 году в Южной Африке. Гибель достигает 100% поголовья. Для человека АЧС опасности не представляет.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, АЧС, ВСПЫШКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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