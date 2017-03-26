Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 17° 28 Мар 11° 29 Мар 13°

ТЭК 26.03.2017 11:48

Страны ОПЕК и не-ОПЕК выполнили соглашение о сокращении добычи на 93%

Страны, входящие в ОПЕК, и страны, не входящие в ОПЕК, сократили добычу нефти на 93% от плановых показателей, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.

"По состоянию на февраль страны ОПЕК и не-ОПЕК в общем выполнили соглашение на 93%", - сказал он.

В частности, Россия выйдет на плановый показатель сокращения добычи в 300 тыс. баррелей в сутки, как и ожидалось, в конце апреля. "Мы привержены выполнению соглашению в полном объёме, в соответствии с нашим целевым графиком, мы будем исполнять его, и к концу апреля выйдем на 300 тыс б/с", - отметил А.Новак.

Ранее А.Новак подчеркивал, что эффективность мирового соглашения о сокращении добычи будет достигнута только тогда, когда оно будет выполнено на 100%.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились сокращать добычу нефти в течение первого полугодия 2017 года для стабилизации нефтяного рынка. Страны ОПЕК должны сократить ее на 1,2 млн баррелей в сутки, страны не-ОПЕК на 558 тыс. баррелей в сутки, из которых 300 тыс. баррелей в сутки приходится на Россию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, СОКРАЩЕНИЕ, ТЕМПЫ


Похожие новости


Решение относительно продления соглашения о сокращении добычи нефти должно быть принято не раньше апреля-мая - Новак Россия начала сокращать добычу по договоренности с ОПЕК с превышением графика Россия и Оман войдут в комитет по мониторингу за сокращением добычи Страны не-ОПЕК обсуждают возможность сокращения добычи на 635 тыс. б/с, но окончательных цифр нет Страны, не входящие в ОПЕК, договорились сокращать добычу нефти более чем на 600 тыс. б/с Министры энергетики стран ОПЕК и не-ОПЕК настроены позитивно перед встречей по сокращению добычи

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]