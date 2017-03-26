Страны ОПЕК и не-ОПЕК выполнили соглашение о сокращении добычи на 93%

Страны, входящие в ОПЕК, и страны, не входящие в ОПЕК, сократили добычу нефти на 93% от плановых показателей, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.
"По состоянию на февраль страны ОПЕК и не-ОПЕК в общем выполнили соглашение на 93%", - сказал он.
В частности, Россия выйдет на плановый показатель сокращения добычи в 300 тыс. баррелей в сутки, как и ожидалось, в конце апреля. "Мы привержены выполнению соглашению в полном объёме, в соответствии с нашим целевым графиком, мы будем исполнять его, и к концу апреля выйдем на 300 тыс б/с", - отметил А.Новак.
Ранее А.Новак подчеркивал, что эффективность мирового соглашения о сокращении добычи будет достигнута только тогда, когда оно будет выполнено на 100%.
Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились сокращать добычу нефти в течение первого полугодия 2017 года для стабилизации нефтяного рынка. Страны ОПЕК должны сократить ее на 1,2 млн баррелей в сутки, страны не-ОПЕК на 558 тыс. баррелей в сутки, из которых 300 тыс. баррелей в сутки приходится на Россию.
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