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Спорт 26.03.2017 12:00

Феттель выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"

Немец Себастьян Феттель, выступающий за команду Ferrari, стал победителем Гран-при Австралии, первого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе и третье места заняли пилоты команды Mercedes - британец Льюис Хэмилтон и финн Валтери Боттас соответственно.

Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso финишировал девятым, заработав, таким образом, в личный зачет 2 балла.

В 2016 году чемпионом "Формулы-1" стал немец Нико Росберг, после чего объявил о завершении карьеры.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, АВТОСПОРТ, F1, ЭТАП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]