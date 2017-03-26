Немец Себастьян Феттель, выступающий за команду Ferrari, стал победителем Гран-при Австралии, первого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Второе и третье места заняли пилоты команды Mercedes - британец Льюис Хэмилтон и финн Валтери Боттас соответственно.
Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso финишировал девятым, заработав, таким образом, в личный зачет 2 балла.
В 2016 году чемпионом "Формулы-1" стал немец Нико Росберг, после чего объявил о завершении карьеры.
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