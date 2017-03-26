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ТЭК 26.03.2017 12:58

Оман и Венесуэла поддерживают продление соглашения о сокращении добычи нефти еще на шесть месяцев

Оман и Венесуэла, как и Алжир, поддерживают идею о продлении соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК еще на полгода. Об этом заявили перед заседанием комитета по мониторингу добычи министр нефти Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи и министр энергетики и горнорудной промышленности Венесуэлы Нельсон Мартинес.

"Мы готовы сокращать", - сказал Н.Мартинес.

Ранее аналогичное предложение высказал министр энергетики Алжира Нуреддин Бутафера.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]