Оман и Венесуэла поддерживают продление соглашения о сокращении добычи нефти еще на шесть месяцев

Оман и Венесуэла, как и Алжир, поддерживают идею о продлении соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК еще на полгода. Об этом заявили перед заседанием комитета по мониторингу добычи министр нефти Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи и министр энергетики и горнорудной промышленности Венесуэлы Нельсон Мартинес.

"Мы готовы сокращать", - сказал Н.Мартинес.

Ранее аналогичное предложение высказал министр энергетики Алжира Нуреддин Бутафера.