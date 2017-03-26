Оман и Венесуэла поддерживают продление соглашения о сокращении добычи нефти еще на шесть месяцев

Оман и Венесуэла, как и Алжир, поддерживают идею о продлении соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК еще на полгода. Об этом заявили перед заседанием комитета по мониторингу добычи министр нефти Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи и министр энергетики и горнорудной промышленности Венесуэлы Нельсон Мартинес.
"Мы готовы сокращать", - сказал Н.Мартинес.
Ранее аналогичное предложение высказал министр энергетики Алжира Нуреддин Бутафера.
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