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СНГ 26.03.2017 13:29

Украинские военные рассчитывают до конца дня полностью потушить пожар на складах в Балаклее

Ликвидировать два последних очага тления на военных складах в Балаклее (Харьковская область Украины) планируется в воскресенье.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Украины, об этом во время утреннего совещания координационного штаба по ликвидации последствий пожара на 65 Арсенале в Балаклее сообщил замминистра обороны Игорь Павловский.

"Интенсивность взрывов на технической территории продолжает уменьшаться, этой ночью зафиксированы единичные детонации боеприпасов. После завершения работы пожарных проведем инженерную разведку местности", - сказал И.Павловский.

Он проинформировал также, что военные саперы продолжают очищать местность от взрывоопасных предметов на административной территории и по периметру воинской части.

Пожар и взрывы начались на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от города Балаклея Харьковской области, в ночь на 23 марта.

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Тэги: УКРАИНА, БАЛАКЛЕЯ, ПОЖАР, БОЕПРИПАСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]