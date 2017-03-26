Украинские военные рассчитывают до конца дня полностью потушить пожар на складах в Балаклее

Ликвидировать два последних очага тления на военных складах в Балаклее (Харьковская область Украины) планируется в воскресенье.
Как сообщает пресс-служба министерства обороны Украины, об этом во время утреннего совещания координационного штаба по ликвидации последствий пожара на 65 Арсенале в Балаклее сообщил замминистра обороны Игорь Павловский.
"Интенсивность взрывов на технической территории продолжает уменьшаться, этой ночью зафиксированы единичные детонации боеприпасов. После завершения работы пожарных проведем инженерную разведку местности", - сказал И.Павловский.
Он проинформировал также, что военные саперы продолжают очищать местность от взрывоопасных предметов на административной территории и по периметру воинской части.
Пожар и взрывы начались на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от города Балаклея Харьковской области, в ночь на 23 марта.
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