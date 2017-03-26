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Внешняя политика 26.03.2017 12:26

Президент Алиев принял верительные грамоты послов Дании и Португалии в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье верительные грамоты новоназначенного посла Дании в Баку Свенда Оллинга, сообщает сайт главы государства.

Также И.Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Португалии в Азербайджане Паулы Леал да Сильвы.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ДАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]