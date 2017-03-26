Президент Алиев принял верительные грамоты послов Дании и Португалии в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье верительные грамоты новоназначенного посла Дании в Баку Свенда Оллинга, сообщает сайт главы государства.
Также И.Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Португалии в Азербайджане Паулы Леал да Сильвы.
Р.Бабаев
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