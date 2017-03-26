Азербайджано-датская фабрика по производству мяса индейки откроется в Исмаиллы – посол

Азербайджано-датское совместное предприятие по производству мяса индейки планируется открыть в Исмаиллинском районе Азербайджана, заявил новоназначенный посол Дании в Баку Свенд Оллинг.

«Датские компании будут применять в Азербайджане современные технологии в сфере пищевой промышленности и планируют открыть вместе с азербайджанскими партнерами в Исмаиллинском районе фабрику по производству мяса индейки», - сказал С.Оллинг на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы государства.

Посол отметил успешную деятельность датских компаний в Азербайджане.

С.Оллинг также сказал, что подписание соглашения об освобождении от двойного налогообложения послужит расширению экономического сотрудничества между двумя государствами.

Посол Дании вручил президенту свои верительные грамоты и подчеркнул, что официальный Копенгаген поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

В свою очередь, президент И.Алиев отметил низкий уровень двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Баку и Копенгагеном, подчеркнув необходимость развития двусторонних отношений в различных областях, в том числе экономической.

Как сказал глава государства, инвестиции датских компаний в не нефтяной сектор в азербайджанских регионах будут способствовать развитию районов, расширению местного производства, увеличению экспортного потенциала страны и уменьшению зависимости Азербайджана от импортной продукции.

Р.Бабаев