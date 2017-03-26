Более 60 тел было извлечено из под развалин рухнувшего дома в иракском Мосуле - СМИ

По данным иракских военных, из-под развалин дома в западной части иракского города Мосула было извлечено 61 тело погибших после того, как здание рухнуло в результате взрыва, сообщают СМИ.

При этом, как говорится в сообщениях, здание было заранее заминировано боевиками запрещенной в России организации ИГИЛ, которые согнали в его подвалы горожан, чтобы использовать их в качестве живого щита.

Ранее сообщалось, что под руинами здания погибло более 200 человек, а здание рухнуло после авиаудара проамериканской международной коалиции, которая поддерживает наступление иракских правительственных сил и их союзников на Мосул.

По версии представителей коалиции, которая признала, что наносила авиаудар по этому району города, целью был начиненный взрывчаткой грузовик, его подрыв мог спровоцировать обрушение знания, в котором находились мирные жители.

В настоящее время коалиция и Пентагон расследуют инцидент и устанавливают причины гибели мирных граждан и точное количество жертв.