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Дальнее зарубежье 26.03.2017 13:57

Более 60 тел было извлечено из под развалин рухнувшего дома в иракском Мосуле - СМИ

По данным иракских военных, из-под развалин дома в западной части иракского города Мосула было извлечено 61 тело погибших после того, как здание рухнуло в результате взрыва, сообщают СМИ.

При этом, как говорится в сообщениях, здание было заранее заминировано боевиками запрещенной в России организации ИГИЛ, которые согнали в его подвалы горожан, чтобы использовать их в качестве живого щита.

Ранее сообщалось, что под руинами здания погибло более 200 человек, а здание рухнуло после авиаудара проамериканской международной коалиции, которая поддерживает наступление иракских правительственных сил и их союзников на Мосул.

По версии представителей коалиции, которая признала, что наносила авиаудар по этому району города, целью был начиненный взрывчаткой грузовик, его подрыв мог спровоцировать обрушение знания, в котором находились мирные жители.

В настоящее время коалиция и Пентагон расследуют инцидент и устанавливают причины гибели мирных граждан и точное количество жертв.

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Тэги: ИРАК, ЗДАНИЕ, ПОГИБШИЕ, ТЕЛА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]