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Регион 26.03.2017 14:20

Иран вводит санкции против американских компаний - СМИ

Иран принял решение о введении санкций против 15 компаний из Соединенных Штатов Америки, поддерживающих связи с Израилем, сообщило иранское информационное агентство ИРНА.

"Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран распространило заявление, в котором говорится о введении Ираном санкции в отношении 15 американских компаний, вовлеченных в поддержку сионистского режима, терроризма и угнетение гражданских лиц в регионе", - говорится в сообщении агентства.

О деталях решения будет сообщено позднее, отмечает ИРНА.

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Тэги: ИРАН, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]