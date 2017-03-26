Иран вводит санкции против американских компаний - СМИ

Иран принял решение о введении санкций против 15 компаний из Соединенных Штатов Америки, поддерживающих связи с Израилем, сообщило иранское информационное агентство ИРНА.
"Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран распространило заявление, в котором говорится о введении Ираном санкции в отношении 15 американских компаний, вовлеченных в поддержку сионистского режима, терроризма и угнетение гражданских лиц в регионе", - говорится в сообщении агентства.
О деталях решения будет сообщено позднее, отмечает ИРНА.
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