Иран вводит санкции против американских компаний - СМИ

Иран принял решение о введении санкций против 15 компаний из Соединенных Штатов Америки, поддерживающих связи с Израилем, сообщило иранское информационное агентство ИРНА.

"Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран распространило заявление, в котором говорится о введении Ираном санкции в отношении 15 американских компаний, вовлеченных в поддержку сионистского режима, терроризма и угнетение гражданских лиц в регионе", - говорится в сообщении агентства.

О деталях решения будет сообщено позднее, отмечает ИРНА.