Почти 250 зданий повреждены взрывами на военных складах под Балаклеей

В Балаклее (Харьковская область Украины) зафиксированы повреждения 243 зданий в результате начавшегося в ночь на 23 марта пожара с последующей детонацией боеприпасов на расположенных поблизости артиллерийских складах Минобороны Украины.
"Подверглись повреждениям различной степени 243 здания в том числе, 117 многоквартирных домов, 87 частных домов. 12 объектов соцсферы, 22 объекта инфраструктуры и промышленности. Проводится оценка объемов повреждений и разрушений", - написал вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в "Твиттере".
Он отметил, что уже организована выдача населению стройматериалов для проведения первичного ремонта поврежденных зданий.
Вице-премьер сообщил, что на территории армейского арсенала наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов периодичностью 10 взрывов в час.
Говоря о ликвидации последствий ЧП на артиллерийских складах, Г.Зубко сообщил, что бригады пиротехников Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям уже разминировали пять из девяти секторов, а также семь населенных пунктов.
"Разминирование продолжается. Всего изъято 820 взрывоопасных предметов", - написал он.
Пожар и взрывы начались на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от города Балаклея Харьковской области, в ночь на 23 марта.
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