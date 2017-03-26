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СНГ 26.03.2017 15:19

Почти 250 зданий повреждены взрывами на военных складах под Балаклеей

В Балаклее (Харьковская область Украины) зафиксированы повреждения 243 зданий в результате начавшегося в ночь на 23 марта пожара с последующей детонацией боеприпасов на расположенных поблизости артиллерийских складах Минобороны Украины.

"Подверглись повреждениям различной степени 243 здания в том числе, 117 многоквартирных домов, 87 частных домов. 12 объектов соцсферы, 22 объекта инфраструктуры и промышленности. Проводится оценка объемов повреждений и разрушений", - написал вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в "Твиттере".

Он отметил, что уже организована выдача населению стройматериалов для проведения первичного ремонта поврежденных зданий.

Вице-премьер сообщил, что на территории армейского арсенала наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов периодичностью 10 взрывов в час.

Говоря о ликвидации последствий ЧП на артиллерийских складах, Г.Зубко сообщил, что бригады пиротехников Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям уже разминировали пять из девяти секторов, а также семь населенных пунктов.

"Разминирование продолжается. Всего изъято 820 взрывоопасных предметов", - написал он.

Пожар и взрывы начались на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от города Балаклея Харьковской области, в ночь на 23 марта.

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Тэги: УКРАИНА, БАЛАКЛЕЯ, ПОЖАР, АРТСКЛАДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]