Палестинская сторона одобрит предложение провести встречу с Нетаньяху во время визита Аббаса в Москву

Договоренности о встрече лидеров Палестины и Израиля во время визита Махмуда Аббаса в Москву 11 мая нет, заявил "Интерфаксу" посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
Отвечая на вопрос о том, если договоренность о встрече Махмуда Аббаса и Биньямина Нетаньяху в Москве во время визита лидера Палестины в российскую столицу, посол сказал: "Пока нет".
"Но, если будет такая встреча запланирована, то мы согласимся",- добавил он.
"Мы считаем, что такая встреча должна состояться в Москве, а не каком-то другом месте. Мы готовы встретиться с Нетаньяху в Москве хоть завтра, если израильская сторона на это согласится. Мы приняли это предложение Путина",- подчеркнул посол.
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