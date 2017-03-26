Палестинская сторона одобрит предложение провести встречу с Нетаньяху во время визита Аббаса в Москву

Договоренности о встрече лидеров Палестины и Израиля во время визита Махмуда Аббаса в Москву 11 мая нет, заявил "Интерфаксу" посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

Отвечая на вопрос о том, если договоренность о встрече Махмуда Аббаса и Биньямина Нетаньяху в Москве во время визита лидера Палестины в российскую столицу, посол сказал: "Пока нет".

"Но, если будет такая встреча запланирована, то мы согласимся",- добавил он.

"Мы считаем, что такая встреча должна состояться в Москве, а не каком-то другом месте. Мы готовы встретиться с Нетаньяху в Москве хоть завтра, если израильская сторона на это согласится. Мы приняли это предложение Путина",- подчеркнул посол.