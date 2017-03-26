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Дальнее зарубежье 26.03.2017 15:43

Палестинская сторона одобрит предложение провести встречу с Нетаньяху во время визита Аббаса в Москву

Договоренности о встрече лидеров Палестины и Израиля во время визита Махмуда Аббаса в Москву 11 мая нет, заявил "Интерфаксу" посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

Отвечая на вопрос о том, если договоренность о встрече Махмуда Аббаса и Биньямина Нетаньяху в Москве во время визита лидера Палестины в российскую столицу, посол сказал: "Пока нет".

"Но, если будет такая встреча запланирована, то мы согласимся",- добавил он.

"Мы считаем, что такая встреча должна состояться в Москве, а не каком-то другом месте. Мы готовы встретиться с Нетаньяху в Москве хоть завтра, если израильская сторона на это согласится. Мы приняли это предложение Путина",- подчеркнул посол.

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Тэги: ПАЛЕСТИНА, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]