Участников несанкционированных акций вновь задерживают в Белоруссии

В Белоруссии в воскресенье продолжились задержания участников несанкционированных акций, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

В Минске в воскресенье несколько десятков человек вышли на Октябрьскую площадь, чтобы выразить протест против задержаний, которые произошли накануне - в День воли. Сотрудники милиции сначала предупредили собравшихся о незаконности их действий и попросили разойтись, затем начались задержания. По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), среди задержанных - блогер Роман Протасевич.

Задержания происходили не только на Октябрьской площади, но и на подходе к ней.

В воскресенье в центре Минска - в районе Октябрьской площади, Купаловского театра и Дворца Республики - продолжили дежурить милицейские автозаки.

Задержания проходят и в регионах. БАЖ сообщает, что в Бобруйске был задержан редактор "Бобруйского курьера" Анатолий Санотенко, журналисты Андрей Шобин и Виктор Масалович, в Орше - редактор регионального сайта orsha.eu Игорь Казмерчак.

25 марта в Белоруссии отметили День воли - 99-ю годовщину провозглашения Белорусской народной республики. В Минске акция не была санкционирована властями и завершилась массовыми задержаниями.