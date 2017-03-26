Участников несанкционированных акций вновь задерживают в Белоруссии

В Белоруссии в воскресенье продолжились задержания участников несанкционированных акций, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".
В Минске в воскресенье несколько десятков человек вышли на Октябрьскую площадь, чтобы выразить протест против задержаний, которые произошли накануне - в День воли. Сотрудники милиции сначала предупредили собравшихся о незаконности их действий и попросили разойтись, затем начались задержания. По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), среди задержанных - блогер Роман Протасевич.
Задержания происходили не только на Октябрьской площади, но и на подходе к ней.
В воскресенье в центре Минска - в районе Октябрьской площади, Купаловского театра и Дворца Республики - продолжили дежурить милицейские автозаки.
Задержания проходят и в регионах. БАЖ сообщает, что в Бобруйске был задержан редактор "Бобруйского курьера" Анатолий Санотенко, журналисты Андрей Шобин и Виктор Масалович, в Орше - редактор регионального сайта orsha.eu Игорь Казмерчак.
25 марта в Белоруссии отметили День воли - 99-ю годовщину провозглашения Белорусской народной республики. В Минске акция не была санкционирована властями и завершилась массовыми задержаниями.
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