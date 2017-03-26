Акции оппозиции прошли во Владивостоке, Новосибирске, Томске, Кемерово и Барнауле

Митинг оппозиции в центре Новосибирска на площадке у театра "Глобус" состоялся в воскресенье.

"В митинге принимает участие около 1500 человек", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" уполномоченный представитель мэрии города.

Накануне Центральный районный суд Новосибирска признал незаконным отказ мэрии города в согласовании митинга оппозиции, который планировалось провести в сквере у театра "Глобус".

Эта площадка в Новосибирске имеет статус "Гайд-парка" - акции там не требуют согласования, однако мэрия Новосибирска ранее запретила проведение митинга, сославшись на ремонт тротуарной плитки и предложив провести митинг 30 марта.

Акция оппозиции в форме гайд-парка прошла в Барнауле (Алтайский край) в воскресенье.

По данным полиции, в акции на площади Свободы приняли участие около полутора сотен человек.

"Мероприятие проходит в месте, специально отведенном для таких публичных собраний - в формате гайд-парка, в связи с этим оно не считается не санкционированным, это законно", - сообщила агентству одна из организаторов митинга, председатель "Партии прогресса" в Алтайском крае Ольга Фотиева.

В целом мероприятие прошло спокойно, обеспечивался общественный порядок.

"У нас нет никакой информации о задержаниях кого-либо из участников мероприятия", - отметили агентству в пресс-центре главного управления МВД РФ по региону.

Согласованный митинг оппозиции прошел в центре Томска в сквере памяти героев Отечественной войны 1812 года.

По данным комитета общественной безопасности администрации Томска в мероприятии приняли участие около 400 человек.

В свою очередь сотрудники полиции сообщили агентству после окончания митинга, что нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

В Кемерово митинг оппозиции прошел в Центральном районе города в сквере "Орбита", где свою акцию также проводили активисты НОД. При этом члены НОД сказали, что досрочно заканчивают мероприятие, так как им мешают "крики из толпы" сторонников Алексея Навального.

Акция оппозиции была не согласована с местными властями. В пресс-службе администрации Кемерово агентству сообщили, что на митинге присутствовало около 150 человек.

Так как власти отказали организаторам митинга предоставить площадку в центре Кемерово, а также не согласовали пикет, предложив провести мероприятие на окраине города, оппозиционеры решили присоединиться к активистам НОД.

В Красноярске согласованная с властями акция оппозиции собрала около 450 человек, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" заместитель начальника пресс-службы Главного управления МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко.

"В ходе акции нарушений общественного порядка не зарегистрировано. Никто не был задержан", - сказал В.Юрченко.

Несанкционированная акция оппозиция прошла в воскресенье на привокзальной площади Владивостока.

"В акции приняли участие около 180 человек", - сообщила пресс-служба УМВД Приморского края.

По данным полиции, к административной ответственности были привлечены более 25 человек.

В отношении 26 граждан были составлены административные протоколы за нарушения порядка организации, проведения митинга, после чего они были отпущены, говорится в сообщении краевого УМВД.