Британский министр потребовала от мессенджеров обеспечить доступ спецслужб к контентам

WhatsApp и другие системы текстовых сообщений должны предоставить доступ к своим контентам специальным службам, потребовала министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.

"Мы должны быть уверены в том, что такие организации, как WhatsApp, и многие другие того же типа, не предоставляют свои платформы в качестве секретных средств связи террористов между собой", - цитируют министра местные СМИ.

Она также потребовала от коммуникационных компаний обеспечить более надежную защиту от публикации на их сайтах материалов террористической направленности.

Заявление прозвучало на фоне сообщений, что террорист, напавший на прохожих у здания британского парламента в минувшую среду, пользовался мессенджером WhatsApp.