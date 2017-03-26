Финансовые игроки уходят с рынка нефти, рост мировых запасов нефти является сезонным

Финансовые игроки уходят с рынка нефти, а рост мировых запасов нефти носит временный, сезонный характер, говорится в сообщении комитета по мониторингу сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК.
"Некоторые сезонные факторы, такие как сезонный спад спроса, ремонт нефтеперерабатывающих мощностей и повышение добычи странами, не входящими в ОПЕК, привели к некоторому росту запасов сырой нефти. В то же время отмечена ликвидация позиций финансовых игроков на рынке", - говорится в сообщении.
"Тем не менее, окончание сезонных ремонтных работ в нефтепереработке, заметное замедление роста запасов в США, а также уменьшение количества плавучих нефтехранилищ окажут поддержку предпринятым позитивным усилиям по стабилизации рынка", - отмечается в релизе.
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