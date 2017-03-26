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ТЭК 26.03.2017 18:35

Финансовые игроки уходят с рынка нефти, рост мировых запасов нефти является сезонным

Финансовые игроки уходят с рынка нефти, а рост мировых запасов нефти носит временный, сезонный характер, говорится в сообщении комитета по мониторингу сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК.

"Некоторые сезонные факторы, такие как сезонный спад спроса, ремонт нефтеперерабатывающих мощностей и повышение добычи странами, не входящими в ОПЕК, привели к некоторому росту запасов сырой нефти. В то же время отмечена ликвидация позиций финансовых игроков на рынке", - говорится в сообщении.

"Тем не менее, окончание сезонных ремонтных работ в нефтепереработке, заметное замедление роста запасов в США, а также уменьшение количества плавучих нефтехранилищ окажут поддержку предпринятым позитивным усилиям по стабилизации рынка", - отмечается в релизе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]