Финансовые игроки уходят с рынка нефти, рост мировых запасов нефти является сезонным

Финансовые игроки уходят с рынка нефти, а рост мировых запасов нефти носит временный, сезонный характер, говорится в сообщении комитета по мониторингу сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК.

"Некоторые сезонные факторы, такие как сезонный спад спроса, ремонт нефтеперерабатывающих мощностей и повышение добычи странами, не входящими в ОПЕК, привели к некоторому росту запасов сырой нефти. В то же время отмечена ликвидация позиций финансовых игроков на рынке", - говорится в сообщении.

"Тем не менее, окончание сезонных ремонтных работ в нефтепереработке, заметное замедление роста запасов в США, а также уменьшение количества плавучих нефтехранилищ окажут поддержку предпринятым позитивным усилиям по стабилизации рынка", - отмечается в релизе.