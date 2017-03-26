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ТЭК 26.03.2017 15:47

Страны ОПЕК выполняют соглашение о сокращении добычи нефти на 106%

Страны ОПЕК выполняют соглашение о сокращении добычи нефти на 106%, передает Bloomberg слова главы министерства нефти Кувейта Эссама аль-Марзука.

В целом, страны ОПЕК и не-ОПЕК выполнили сделку по снижению нефтяного производства на 94%, добавил он.

Тем не менее, спрос на нефть остается пока на низком уровне, его рост возможен в третьем квартале, добавил Э.Марзук.

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Тэги: ОПЕК, СОГЛАШЕНИЕ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]