Страны ОПЕК выполняют соглашение о сокращении добычи нефти на 106%, передает Bloomberg слова главы министерства нефти Кувейта Эссама аль-Марзука.

В целом, страны ОПЕК и не-ОПЕК выполнили сделку по снижению нефтяного производства на 94%, добавил он.

Тем не менее, спрос на нефть остается пока на низком уровне, его рост возможен в третьем квартале, добавил Э.Марзук.