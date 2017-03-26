Курды и арабские ополченцы готовят наступление на сирийскую Ракку - СМИ

Масштабное наступление на сирийский город Ракку, считающуюся столицей запрещенной в РФ организации ИГИЛ, планируется начать в апреле 2017 года, сообщили представители Демократических сил Сирии, действующих при поддержке США.
СМИ сообщили в воскресенье, что курдское и арабское ополчение сумели почти полностью отбить у боевиков ИГИЛ город Аль-Карама на подступах к Ракке, что рассматривается как подготовка к наступлению на Ракку.
В настоящее время вокруг Ракки сжимается кольцо, ополченцы постепенно приближаются к городу на различных фронтах, отмечают СМИ со ссылками на различные источники.
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
В Небраске 28 мая объявлено Национальным днем Азербайджана
Президент Азербайджана обсудил перспективы развития сотрудничества в сфере туризма с Португалией
AzerGold отбирает страховщика для страхования перевозки благородных металлов
AzerGold подготовит ТЭО по разработке сульфидных руд на месторождении Човдар
Азербайджанский Unibank планирует увеличить уставный капитал
Феттель выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"
МАК опубликовал предварительный отчет об обстоятельствах январской катастрофы турецкого грузового "Боинга" под Бишкеком
В Грузии объявили национальное застолье памятником нематериальной культуры
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
В Баку проходит фестиваль, посвященный празднику Новруз. Фоторепортаж
Азербайджанский город Гянджа стал культурной столицей Содружества Независимых Государств
В Ширване прошел региональный тур Олимпиады по русскому языку. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»