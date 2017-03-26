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Дальнее зарубежье 26.03.2017 19:00

Курды и арабские ополченцы готовят наступление на сирийскую Ракку - СМИ

Масштабное наступление на сирийский город Ракку, считающуюся столицей запрещенной в РФ организации ИГИЛ, планируется начать в апреле 2017 года, сообщили представители Демократических сил Сирии, действующих при поддержке США.

СМИ сообщили в воскресенье, что курдское и арабское ополчение сумели почти полностью отбить у боевиков ИГИЛ город Аль-Карама на подступах к Ракке, что рассматривается как подготовка к наступлению на Ракку.

В настоящее время вокруг Ракки сжимается кольцо, ополченцы постепенно приближаются к городу на различных фронтах, отмечают СМИ со ссылками на различные источники.

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Тэги: СИРИЯ, США, ГОРОД, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]