Курды и арабские ополченцы готовят наступление на сирийскую Ракку - СМИ

Масштабное наступление на сирийский город Ракку, считающуюся столицей запрещенной в РФ организации ИГИЛ, планируется начать в апреле 2017 года, сообщили представители Демократических сил Сирии, действующих при поддержке США.

СМИ сообщили в воскресенье, что курдское и арабское ополчение сумели почти полностью отбить у боевиков ИГИЛ город Аль-Карама на подступах к Ракке, что рассматривается как подготовка к наступлению на Ракку.

В настоящее время вокруг Ракки сжимается кольцо, ополченцы постепенно приближаются к городу на различных фронтах, отмечают СМИ со ссылками на различные источники.