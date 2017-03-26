Навального задержали на Триумфальной площади, сообщили в его штабе

Оппозиционер Алексей Навальный задержан правоохранителями во время несогласованной акции в центре Москвы, сообщили в штабе оппозиционера.

"Навальный задержан на Триумфальной площади", - сообщили в штабе.

Кроме того, правоохранители начали задержания в районе Пушкинской площади, заявляют в штабе.

"В районе Пушкинской площади сотрудники правоохранительных органов задержали более десяти человек", - сообщил журналистам в воскресенье находящийся на месте представитель штаба оппозиционеров.

Официальных подтверждений о задержаниях пока не поступало.

Накануне столичная полиция призвала москвичей не участвовать в несогласованной акции, так как их "личная безопасность может оказаться под угрозой".

Как отмечалось в тексте предостережения, московская полиция и городские власти "официально предупреждают, что мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение общественного порядка". "Ответственность за безопасность граждан, в том числе возлагается законом и на организаторов публичного мероприятия, о чем они были официально предупреждены", - говорилось в сообщении.

Первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой предупредил участников акции о возможных последствиях, в виду несогласованности мероприятия.

"В случае несогласованности этих мероприятий органы власти и правоохранительные органы не несут ответственности за наступление каких-либо возможных негативных последствий с учетом того, что не будут проводиться антитеррористические досмотровые мероприятия, как того требует закон", - сказал А.Горовой "Интерфаксу".

Столичная прокуратура также предупредила организаторов о намерении пресечь несанкционированную акцию в случае ее проведения в центре Москвы.

"Предупреждаем, что любые попытки провести несогласованное мероприятие - прямое нарушение закона. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан", - сказал представитель прокуратуры.

Он сообщил, что прокуратурой Центрального административного округа организаторам публичных мероприятий Алексею Навальному, Ивану Жданову, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Александру Помазуеву направлены предостережения".

А.Навальный, несмотря на предупреждения правоохранительных органов и несогласие столичных властей, заявлял о намерении участвовать в несогласованной акции.