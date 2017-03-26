Махмуд Аббас рассчитывает обсудить в мае в Москве тему палестино-израильского урегулирования

Лидер Палестины Махмуд Аббас в рамках визита в Москву 11 мая намерен обсудить с российским руководством палестино-израильское урегулирование и итоги саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Аммане, заявил "Интерфаксу" посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
"Да, он приедет 11 мая, это правда. Есть три причины для визита: во-первых, необходимо обсудить итоги арабского саммита в Аммане, который пройдет в этом месяце. На этом саммите будет обсуждаться палестинская проблема, терроризм, Сирия, Ирак, Ливия, Йемен. Резолюция по итогам саммита будет очень важной", - сказал посол.
"Второе. Главный вопрос для палестинцев - это наши отношения с Израилем, то, куда мы движемся. Российская сторона несколько месяцев назад предложила организовать встречу Аббаса и Нетаньяху. Мы согласились. Но израильская сторона всячески избегает вопросов урегулирования. Новая администрация США, спецпредставитель Джейсон Гринблатт встретился с Махмудом Аббасом. Нам необходимо обсудить многие вещи с российским руководством, с президентом Путиным", - подчеркнул посол.
"В-третьих, это двусторонние отношения. Обычно мы координируем с российской стороной позиции по ситуации в Сирии, по ситуации в регионе, в экономике. В следующем месяце с 4 по 7 апреля в Москве пройдет заседание межправкомиссии. Мы планируем обсудить двусторонние отношения на различных уровнях", - заключил А.Нофаль.
Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Владимира Путина с М.Аббасом готовится в Москве в мае.
"Да. Встреча готовится", - сказал Д.Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, есть ли в графике президента встреча с М.Аббасом 11 мая.
Касаясь возможной встречи в Москве лидеров Палестины и Израиля Д.Песков отметил, что для этого должны созреть условия. "Должны созреть условия для такой встречи", - сказал пресс-секретарь президента.
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