Стрельба произошла в ночном клубе штата Огайо, один человек убит, 15 ранено

Один человек погиб, еще 15 ранено в результате стрельбы, устроенной неизвестными в ночном клубе города Цинцинатти американского штата Огайо в ночь на воскресенье, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным полиции, беспорядочную стрельбу по посетителям клуба устроили "по меньшей мере, два человека", которым удалось скрыться.

Тем не менее, представитель полиции заявил журналистам, что, у них нет оснований и признаков того, что стрельба является терактом. Мотивы злоумышленников также не установлены.

Организован поиск стрелявших, полиция допрашивает свидетелей.