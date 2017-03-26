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Дальнее зарубежье 26.03.2017 16:20

Стрельба произошла в ночном клубе штата Огайо, один человек убит, 15 ранено

Один человек погиб, еще 15 ранено в результате стрельбы, устроенной неизвестными в ночном клубе города Цинцинатти американского штата Огайо в ночь на воскресенье, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным полиции, беспорядочную стрельбу по посетителям клуба устроили "по меньшей мере, два человека", которым удалось скрыться.

Тем не менее, представитель полиции заявил журналистам, что, у них нет оснований и признаков того, что стрельба является терактом. Мотивы злоумышленников также не установлены.

Организован поиск стрелявших, полиция допрашивает свидетелей.

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Тэги: США, КЛУБ, СТРЕЛЬБА, ПОЛИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]