В 2016 году из Литвы в Западную Европу переселились 50 тыс. жителей, в этом году - 14 тыс

В прошлом году из Литовской Республики эмигрировали более 50 тыс. человек, а за первые два месяца этого года - почти 14 тыс. жителей, свидетельствует официальная статистика.
Отмечается, что в 2016 году из-за эмиграции в Западную Европу Литва лишилась около 30 тыс. жителей, в целом из Литвы эмигрировали 50,3 тыс. постоянных жителей, и иммигрировали - 20,2 тыс.
Декларированная эмиграция получила большее ускорение в начале этого года - Департамент статистики Литвы информировал агентство BNS , что в январе и феврале из Литвы эмигрировали по 7 тыс. человек (7048 и 6895), иммигрировали в четыре раза меньше (1821 и 1700).
Эксперты утверждают, что часть людей в этом году поспешили декларировать выезд, чтобы избежать обязанности платить обязательный взнос страхования здоровья, другие, возможно, спешат уехать в Великобританию до начала переговоров о выходе этой страны из Евросоюза.
В прошлом году Великобританию избрали 46% литовских эмигрантов, отмечает агентство.
По данным опросов, большинство литовцев переселяются в Западную Европу за более высокими зарплатами. По официальной статистике, жители Литвы в среднем получают на руки 640 евро зарплаты после уплаты налогов - более низкие зарплаты в Европе только у болгар и румын. В прошлом году средняя зарплата в Литве выросла почти на 9%.
Еврокомиссия считает, что эмиграцию из Литвы может поощрять и большое неравенство доходов.
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