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ТЭК 26.03.2017 21:00

ОАЭ будет сокращать добычу нефти в марте-апреле значительно больше плановых квот

Объединенные Арабские Эмираты будут сокращать добычу нефти со значительным превышением установленной соглашением стран ОПЕК и не-ОПЕК, квоты, заявил министр нефти Сухель Мухаммад аль-Мазруи.

"В ближайшие три месяца наше сокращение будет колебаться в пределах 115%-133%", - сказал министр.

Он добавил, что ОАЭ сократят добычу в апреле на более чем 200 тыс. баррелей в сутки, тогда как квота составляет 139 тыс баррелей.

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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЬ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]