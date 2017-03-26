ОАЭ будет сокращать добычу нефти в марте-апреле значительно больше плановых квот

Объединенные Арабские Эмираты будут сокращать добычу нефти со значительным превышением установленной соглашением стран ОПЕК и не-ОПЕК, квоты, заявил министр нефти Сухель Мухаммад аль-Мазруи.

"В ближайшие три месяца наше сокращение будет колебаться в пределах 115%-133%", - сказал министр.

Он добавил, что ОАЭ сократят добычу в апреле на более чем 200 тыс. баррелей в сутки, тогда как квота составляет 139 тыс баррелей.