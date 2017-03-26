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ТЭК 26.03.2017 16:51

Ирак выйдет на 100% выполнение квоты сокращения добычи нефти в 210 тыс. б/с в ближайшие дни

Ирак выйдет на 100% выполнение квоты по сокращению добычи нефти в рамках сделки со странами ОПЕК и не-ОПЕК в ближайшие несколько дней, сообщил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби, передает Bloomberg.

По его словам, Ирак в марте добывает порядка 4,312 млн баррелей в сутки. Сокращение добычи составило 187 тыс. баррелей в сутки или 97% от запланированных показателей. Установленную квоту сокращения в 210 тыс. баррелей в сутки Ирак обеспечит в ближайшие дни, отметил Д. аль-Лаиби.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАК, НЕФТЬ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]