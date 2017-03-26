Ирак выйдет на 100% выполнение квоты сокращения добычи нефти в 210 тыс. б/с в ближайшие дни

Ирак выйдет на 100% выполнение квоты по сокращению добычи нефти в рамках сделки со странами ОПЕК и не-ОПЕК в ближайшие несколько дней, сообщил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби, передает Bloomberg.

По его словам, Ирак в марте добывает порядка 4,312 млн баррелей в сутки. Сокращение добычи составило 187 тыс. баррелей в сутки или 97% от запланированных показателей. Установленную квоту сокращения в 210 тыс. баррелей в сутки Ирак обеспечит в ближайшие дни, отметил Д. аль-Лаиби.