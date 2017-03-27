Прокуратура Южной Кореи добивается ареста экс-президента - СМИ

Прокуратура Южной Кореи обратилась в суд за ордером на арест бывшего президента страны Пак Кын Хе, сообщили южнокорейские СМИ.

"К настоящему моменту собраны многочисленные доказательства. Однако, поскольку подозреваемая отрицает большинство из обвинений, у нее есть возможность разрушить эти доказательства", - говорится в распространенном прокуратурой заявлении.

В нем отмечается, что "было бы несправедливо" не добиваться ареста Пак Кын Хе в условиях, когда ее "подельница" Цой Сун Силь и ряд других фигурантов дела о коррупции и злоупотреблении служебным положением были задержаны.

Прокуратура пришла к заключению, что обвинения против экс-президента носят серьезный характер и что она, "злоупотребляя служебным положением и статусом", разглашала государственные секреты, позволяла своей подруге Цой Сун Силь заниматься вымогательством денег у соответствующих компаний.

Ранее парламент Южной Кореи объявил импичмент Пак Кын Хе, который в марте утвердил конституционный суд. Это дало возможность прокуратуре начать расследование дела в отношении опального президента, лишившейся неприкосновенности.