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Дальнее зарубежье 27.03.2017 08:43

Прокуратура Южной Кореи добивается ареста экс-президента - СМИ

Прокуратура Южной Кореи обратилась в суд за ордером на арест бывшего президента страны Пак Кын Хе, сообщили южнокорейские СМИ.

"К настоящему моменту собраны многочисленные доказательства. Однако, поскольку подозреваемая отрицает большинство из обвинений, у нее есть возможность разрушить эти доказательства", - говорится в распространенном прокуратурой заявлении.

В нем отмечается, что "было бы несправедливо" не добиваться ареста Пак Кын Хе в условиях, когда ее "подельница" Цой Сун Силь и ряд других фигурантов дела о коррупции и злоупотреблении служебным положением были задержаны.

Прокуратура пришла к заключению, что обвинения против экс-президента носят серьезный характер и что она, "злоупотребляя служебным положением и статусом", разглашала государственные секреты, позволяла своей подруге Цой Сун Силь заниматься вымогательством денег у соответствующих компаний.

Ранее парламент Южной Кореи объявил импичмент Пак Кын Хе, который в марте утвердил конституционный суд. Это дало возможность прокуратуре начать расследование дела в отношении опального президента, лишившейся неприкосновенности.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРОКУРАТУРА, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]