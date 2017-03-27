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Финансы 27.03.2017 08:44

Moody’s включил Азербайджан в число наиболее подверженных валютным рискам стран СНГ

Азербайджан относится к числу стран в СНГ, в наибольшей степени подверженных валютным рискам, отмечает международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service.

«Большинство банков стран СНГ все еще подвержены высоким валютным рискам, поскольку сохраняют открытые короткие позиции в иностранной валюте. В наибольшей степени валютным рискам подвержены банки Украины, Азербайджана, Таджикистана и Беларуси», - приводятся в отчете слова младшего вице-президента Moody`s Марии Малюковой.

Согласно отчету, уровень кредитов и депозитов, номинированных в иностранной валюте, до сих пор остается высоким в большинстве банков стран СНГ.

Агентство отмечает, что валютные перспективы Азербайджана во многом будут зависеть от стабильных цен на нефть.

По оценкам агентства, хотя уровень долларизации банковских систем, вероятно, продолжит снижаться, процесс продвигается постепенно и будет зависеть от улучшения операционных условий и восстановления доверия клиентов. «Несмотря на то, что снижение доли депозитов в иностранной валюте в среднем по банкам СНГ в 2016 году (5,9%) превышает уровень снижения кредитов в иностранной валюте (2,9%), у банков сохраняется открытая короткая валютная позиция. Чтобы снизить эти риски, банкам, вероятно, и дальше придется прибегать к дорогостоящему хеджированию», - отметила М.Малюкова.

Процесс снижения уровня долларизации банковских систем в странах СНГ является результатом действия ряда факторов, а именно: принятия новых регулятивных требований, запрещающих предоставление валютных кредитов заемщикам, не имеющим доходов в иностранной валюте; реструктуризации банками кредитов в иностранной валюте путем конвертации их в национальную валюту и ужесточения денежно-кредитной политики, стимулирующей рост депозитов в национальной валюте.

А.Ахундов

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Тэги: MOODY`S–РИСКИ, ВАЛЮТНЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]