Французские и немецкие специалисты проведут воздушную инспекцию над территорией России и Белоруссии

Совместная миссия Франции и Германии выполнит наблюдательный полет над территорией Белоруссии и России в рамках реализации международного договора по открытому небу в период с 27 по 31 марта, сообщил "Интерфаксу-АВН" начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его данным, инспекция будет осуществляться на французском самолете наблюдения С-130Н.

"В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и порядок применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - сказал С.Рыжков.

Самолет наблюдения С-130Н относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором, подчеркнул С.Рыжков.