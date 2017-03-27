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Дальнее зарубежье 27.03.2017 09:19

Французские и немецкие специалисты проведут воздушную инспекцию над территорией России и Белоруссии

Совместная миссия Франции и Германии выполнит наблюдательный полет над территорией Белоруссии и России в рамках реализации международного договора по открытому небу в период с 27 по 31 марта, сообщил "Интерфаксу-АВН" начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его данным, инспекция будет осуществляться на французском самолете наблюдения С-130Н.

"В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и порядок применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - сказал С.Рыжков.

Самолет наблюдения С-130Н относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором, подчеркнул С.Рыжков.

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Тэги: РОССИЯ, ФРГ, ФРАНЦИЯ, ИНСПЕКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]