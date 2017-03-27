Французские и немецкие специалисты проведут воздушную инспекцию над территорией России и Белоруссии

Совместная миссия Франции и Германии выполнит наблюдательный полет над территорией Белоруссии и России в рамках реализации международного договора по открытому небу в период с 27 по 31 марта, сообщил "Интерфаксу-АВН" начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
По его данным, инспекция будет осуществляться на французском самолете наблюдения С-130Н.
"В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и порядок применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - сказал С.Рыжков.
Самолет наблюдения С-130Н относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором, подчеркнул С.Рыжков.
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