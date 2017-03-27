Медведев и Рухани обсудят торговый режим между ЕАЭС и Ираном

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент Ирана Хасан Рухани на встрече в Москве в понедельник обменяются мнениями по вопросам о преференциальном торговом режиме между Евразийским экономическим союзом и Ираном, сообщает пресс-служба правительства России.
"Будет продолжен обмен мнениями по вопросам формирования преференциального торгового режима между Евразийским экономическим союзом и Ираном", - говорится в сообщении.
Кроме того, Д.Медведев и Х.Рухани "рассмотрят текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, энергетике, промышленности и сельском хозяйстве, обсудят ход реализации крупных совместных проектов в различных областях".
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