Партия ГЕРБ побеждает на выборах в парламент Болгарии - первичные итоги

Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) с 33,18% голосов после подсчета 17% бюллетеней побеждает на прошедших в воскресение парламентских выборах, сообщил Центризбирком Болгарии.
Болгарская социалистическая партия (БСП) набирает 27,4%. Необходимый для избрания в парламент 4-проентный барьер пока удается преодолеть еще трем партиям.
Представитель социалистов заявил, что пока рано признавать поражение, однако лидер БСП Корнелия Нинова уже поздравила ГЕРБ с победой.
Она вместе с тем заявила, что не намерена создавать совместную с ГЕРБ правительственную коалицию, и выразила готовность сформировать собственный кабинет, если ГЕРБ не сможет этого сделать.
В свою очередь глава ГЕРБ экс-премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что надеется на то, что ему "удастся быстро сформировать правительство, это отвечает стремлению людей", а также продиктовано "сложной международной ситуацией".
Окончательные официальные итоги выборов могут быть объявлены в понедельник.
Б.Борисов уже руководил кабинетом министров и ушел в отставку после победы на президентских выборах в ноябре минувшего года действующего президента страны Румена Радева, которого поддержали социалисты.
БСП выступает за более тесные связи с Россией и против антироссийских санкций Евросоюза. ГЕРБ, напротив, считает необходимым строго следовать в русле политики ЕС, в том числе и в вопросах санкций против России.
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