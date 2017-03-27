Спикер сената Казахстана считает ОДКБ важным фактором военно-политической стабильности в Евразии

ОДКБ должна укреплять свою роль в качестве одного из ключевых звеньев глобальной и региональной безопасности, заявил спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Без активного сотрудничества и взаимодействия невозможно консолидированное противодействие международному терроризму, содействие стабилизации Афганистана, урегулирование затяжных конфликтов и, в целом, широкий диалог по проблемам безопасности, разоружения и мер доверия", - заявил К.Токаев на заседании совета парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) в Санкт-Петербурге.

Высказывания К.Токаева приводятся в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы сената парламента Казахстана.

В своем выступлении спикер сената охарактеризовал ОДКБ как авторитетную международную структуру, ставшую важным фактором военно-политической стабильности в Евразии, отмечается в сообщении.

"Укрепление потенциала ОДКБ и партнерства в рамках нашей Организации в полной мере соответствует интересам Республики Казахстан и поэтому постоянно находится в центре внимания президента Нурсултана Назарбаева, который внес ряд конкретных предложений, направленных на активизацию ее деятельности", - отметил спикер сената.

К.Токаев дал высокую оценку деятельности ПА ОДКБ, направленной на правовое обеспечение системы коллективной безопасности, сближение и гармонизацию законодательства государств-участников.

Он подчеркнул, что парламент Казахстана своевременно ратифицировал все основные соглашения, подписанные в рамках ОДКБ, и заверил своих коллег, что казахстанская делегация продолжит работу, направленную на укрепление потенциала парламентской дипломатии.

В ходе заседания совета ПА ОДКБ обсуждены итоги и перспективы деятельности Организации, в том числе по правовому обеспечению системы коллективной безопасности. Были рассмотрены вопросы дальнейшей координации деятельности делегаций государств-членов ОДКБ в международных парламентских структурах, отмечается в пресс-релизе.

27-28 марта казахстанская делегация примет участие в работе структур межпарламентской Ассамблеи СНГ и парламентской конференции по борьбе с международным терроризмом.