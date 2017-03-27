США осуждают задержания участников протестных акций в России и призывают их освободить - госдеп

США осудили задержания участников акций протеста против коррупции в нескольких городах России, призывают освободить задержанных и обещают отслеживать эту ситуацию.

"Соединенные Штаты решительно осуждают арест сотен мирных демонстрантов по всей России в воскресенье. Задержания мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов является попранием основных демократических ценностей", - говорится в письменном ответе "Интерфаксу" и.о. официального представителя госдепартамента Марка Тонера.

Как отметил дипломат, "мы с тревогой узнали об аресте оппозиционера Алексея Навального после его прибытия на демонстрацию, а также о полицейских рейдах в организации по борьбе с коррупцией, которую он возглавляет".

"США будут отслеживать эту ситуацию, и мы призываем правительство России немедленно освободить всех мирных демонстрантов", - заявил М.Тонер.

Несанкционированные акции протеста против коррупции прошли в воскресенье в Москве и некоторых других городах России. В Москве за нарушение общественного порядка и провокационные действия в отношении полиции были задержаны около 500 человек.

нская делегация примет участие в работе структур межпарламентской Ассамблеи СНГ и парламентской конференции по борьбе с международным терроризмом.