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СНГ 27.03.2017 10:06

США осуждают задержания участников протестных акций в России и призывают их освободить - госдеп

США осудили задержания участников акций протеста против коррупции в нескольких городах России, призывают освободить задержанных и обещают отслеживать эту ситуацию.

"Соединенные Штаты решительно осуждают арест сотен мирных демонстрантов по всей России в воскресенье. Задержания мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов является попранием основных демократических ценностей", - говорится в письменном ответе "Интерфаксу" и.о. официального представителя госдепартамента Марка Тонера.

Как отметил дипломат, "мы с тревогой узнали об аресте оппозиционера Алексея Навального после его прибытия на демонстрацию, а также о полицейских рейдах в организации по борьбе с коррупцией, которую он возглавляет".

"США будут отслеживать эту ситуацию, и мы призываем правительство России немедленно освободить всех мирных демонстрантов", - заявил М.Тонер.

Несанкционированные акции протеста против коррупции прошли в воскресенье в Москве и некоторых других городах России. В Москве за нарушение общественного порядка и провокационные действия в отношении полиции были задержаны около 500 человек.

нская делегация примет участие в работе структур межпарламентской Ассамблеи СНГ и парламентской конференции по борьбе с международным терроризмом.

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Тэги: США, РОССИЯ, АКЦИИ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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