Азерсу отбирает подрядчика для завершения работ в рамках строительства нового административного здания

ОАО "Азерсу" объявило тендер на отбор подрядчиков для выполнения ряда заключительных работ по строительству нового административного здания, отмечается в сообщении общества.
В обязанности подрядчиков входит: выполнение электротехнических работ, работ по дизайну интерьера и благоустройству; обеспечение снабжения необходимыми материалами и оборудованием для выполнения данных работ.
При выборе подрядчиков будут учитываться следующие критерии: низкая цена, высокое качество работ, опыт выполнения аналогичных работ и их своевременное выполнение.
Госпошлина за участие в тендере составляет 1 тыс. манатов.
Срок приема предложений по тендеру завершается 4 мая, конверты с предложениями будут вскрыты 5 мая.
А.Ахундов
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
В Небраске 28 мая объявлено Национальным днем Азербайджана
Президент Азербайджана обсудил перспективы развития сотрудничества в сфере туризма с Португалией
Феттель выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"
МАК опубликовал предварительный отчет об обстоятельствах январской катастрофы турецкого грузового "Боинга" под Бишкеком
В Грузии объявили национальное застолье памятником нематериальной культуры
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
На японском горнолыжном курорте сошла лавина, жертвами которой, возможно, стали восемь человек
Оказавшаяся под оползнем на юге Киргизии семья из шести человек погибла - МЧС
США осуждают задержания участников протестных акций в России и призывают их освободить - госдеп
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
В Баку проходит фестиваль, посвященный празднику Новруз. Фоторепортаж
Азербайджанский город Гянджа стал культурной столицей Содружества Независимых Государств
В Ширване прошел региональный тур Олимпиады по русскому языку. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»