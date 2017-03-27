Нефть дешевеет в понедельник из-за данных о буровых установках в США, Brent у $50,75

Цены на нефть сдержанно снижаются в понедельник, поскольку данные о росте числа действующих буровых установок в США 10-ю неделю подряд оказали на рынок большее влияние, чем результаты переговоров нефтедобывающих стран.
Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 уменьшилась на $0,05 (0,10%) - до $50,75 за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел к этому времени на $0,14 (0,29%) - до $47,83 за баррель.
На прошлой неделе WTI подешевела на 1,7%, Brent - на 1,9%.
Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число нефтяных буровых установок в эксплуатации в США на минувшей неделе выросло на 21, до 652 единиц - максимума с 11 сентября 2015 года. Вместе с тем общее число действующих в США буровых установок увеличилось на 20 - до 809 единиц.
При этом добыча нефти в США поднялась до рекордных с февраля прошлого года 9,1 млн баррелей в сутки.
Между тем исследование Thomson Reuters на прошлой неделе показало, что далеко не для всех скважин, пробуренных в США в последнее время, выполняются заканчивание и ввод в эксплуатацию: условия выданных лицензий часто требуют от компаний-операторов начать бурение в определенные, довольно жесткие сроки. Однако фактическое начало добычи регулируется менее жестко, поэтому в сложившихся условиях компании не спешат к ней приступать. Таким образом, сигналы об увеличении числа действующих буровых установок могут не привести к столь значительному росту нефтедобычи в США, как ожидает рынок, отмечают эксперты.
На заседании в Кувейте в минувшие выходные комитет по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК отложил решение по вопросу пролонгации соглашения на следующие полгода, поскольку, по мнению участников комитета, необходимы изучить рекомендации всех участников договоренностей, которые должны быть подготовлены к маю.
При этом комитет объявил, что соглашение ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении нефтедобычи выполняется эффективно, большинство стран либо перевыполняют план, либо выйдут на целевые показатели в ближайшие дни.
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