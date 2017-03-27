В Небраске 28 мая объявлено Национальным днем Азербайджана

В американском штате Небраске 28 мая объявлено Национальным днем Азербайджана, сообщает пресс-служба азербайджанского посольства в США.

«Губернатор штата Небраска Пит Рикетс в связи с национальным праздником Азербайджана – День Республики подписал декларацию об объявлении 28 мая 2017 года Национальным днем Азербайджана, призвав жителей штата отметить эту дату", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что созданная 28 мая 1918 года Азербайджанская Демократическая Республика вошла в историю как первое светское демократическое государство в исламском мире, а также первым мусульманским государством, где женщинам было представлено право голоса.

В документе подчеркивается стратегический характер отношений между Азербайджаном и США.

Декларацию также подписал госсекретарь штата Небраска Джон Гейл.

Р.Бабаев