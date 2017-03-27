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Внешняя политика 27.03.2017 09:29

В Небраске 28 мая объявлено Национальным днем Азербайджана

В американском штате Небраске 28 мая объявлено Национальным днем Азербайджана, сообщает пресс-служба азербайджанского посольства в США.

«Губернатор штата Небраска Пит Рикетс в связи с национальным праздником Азербайджана – День Республики подписал декларацию об объявлении 28 мая 2017 года Национальным днем Азербайджана, призвав жителей штата отметить эту дату", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что созданная 28 мая 1918 года Азербайджанская Демократическая Республика вошла в историю как первое светское демократическое государство в исламском мире, а также первым мусульманским государством, где женщинам было представлено право голоса.

В документе подчеркивается стратегический характер отношений между Азербайджаном и США.

Декларацию также подписал госсекретарь штата Небраска Джон Гейл.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НЕБРАСКА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]