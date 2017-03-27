Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в январе-феврале 2017г сократилась на 22%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-феврале 2017 года, составила 209,1 тыс. кв. метров, что на 22,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
При этом в феврале введено в строй жилья площадью 101,5 тыс. кв. метров.
По данным статистики, за январь-февраль 2017 года капвложения в жилищное строительство составили 56,1 млн манатов (спад на 46,2%).
Как сообщалось ранее, в 2016 году общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане, составила 1 млн 677,1 тыс. кв. метров, что на 13,2% меньше показателя 2015 года.
А.Азизов
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
В Небраске 28 мая объявлено Национальным днем Азербайджана
Президент Азербайджана обсудил перспективы развития сотрудничества в сфере туризма с Португалией
Феттель выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"
МАК опубликовал предварительный отчет об обстоятельствах январской катастрофы турецкого грузового "Боинга" под Бишкеком
В Грузии объявили национальное застолье памятником нематериальной культуры
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
В Австралии эвакуировали несколько тысяч жителей в связи с приближением циклона "Дебби"
На японском горнолыжном курорте сошла лавина, жертвами которой, возможно, стали восемь человек
Оказавшаяся под оползнем на юге Киргизии семья из шести человек погибла - МЧС
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
В Баку проходит фестиваль, посвященный празднику Новруз. Фоторепортаж
Азербайджанский город Гянджа стал культурной столицей Содружества Независимых Государств
В Ширване прошел региональный тур Олимпиады по русскому языку. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»