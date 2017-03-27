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СНГ 27.03.2017 10:18

Оказавшаяся под оползнем на юге Киргизии семья из шести человек погибла - МЧС

По предварительным данным МЧС Киргизии, шесть членов одной семьи, на дом которых на юге республики в минувшее воскресенье сошел оползень, погибли.

Как сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС, "с родственниками была достигнута договоренность, что работы по поиску тел членов погибшей семьи будут начаты после того, как земляные массы перестанут двигаться по склону. На данный момент угроза схода оползня сохраняется".

Утром 26 марта в селе Ничке-Сай (Ошская область) под сошедшим оползнем оказалась целая семья из шестерых человек: мужчина, его супруга и четверо детей в возрасте от двух до семи лет. Все они находились в собственном в доме в момент происшествия. "Оползень сошел на расстояние 500 метров, длина сошедшей массы 800 метров, высота достигает 15 метров", - отметили в пресс-службе МЧС.

По поручению президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, для координации поисково-спасательных работ на место происшествия вылетел глава МЧС республики Кубатбек Боронов.

После обеда в день происшествия поисковые работы были временно приостановлены в связи с угрозой схода оползня. С момента приостановления поисковых работ на участке три раза сходили оползни, сообщили в МЧС.

Ведомство выделило 30 десятиместных палаток и 20 печей для временного проживания жителей села Ничке-Сай, чьи дома находятся в потенциально опасном месте.

По словам представителя пресс-службы МЧС, "на данный момент решается вопрос об их переселении".

Местность, где произошла трагедия, находился на оползнеопасном участке, соответствующее заключение специалистов МЧС было вынесено еще в 1996 году. Тогда была отселена одна семья. Однако, в 2013 году на этом же месте, несмотря на ранее вынесенное определение, был построен дом.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ОПОЛЗЕНЬ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]