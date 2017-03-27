Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 111 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 111 раз»- говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Ф.Исазаде
AzerGold отбирает страховщика для страхования перевозки благородных металлов
AzerGold подготовит ТЭО по разработке сульфидных руд на месторождении Човдар
Азербайджанский Unibank планирует увеличить уставный капитал
Феттель выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"
МАК опубликовал предварительный отчет об обстоятельствах январской катастрофы турецкого грузового "Боинга" под Бишкеком
В Грузии объявили национальное застолье памятником нематериальной культуры
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
В Австралии эвакуировали несколько тысяч жителей в связи с приближением циклона "Дебби"
На японском горнолыжном курорте сошла лавина, жертвами которой, возможно, стали восемь человек
Оказавшаяся под оползнем на юге Киргизии семья из шести человек погибла - МЧС
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
В Баку проходит фестиваль, посвященный празднику Новруз. Фоторепортаж
Азербайджанский город Гянджа стал культурной столицей Содружества Независимых Государств
В Ширване прошел региональный тур Олимпиады по русскому языку. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»