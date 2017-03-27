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Дальнее зарубежье 27.03.2017 10:33

На японском горнолыжном курорте сошла лавина, жертвами которой, возможно, стали восемь человек

Восемь учащихся старшей школы, по всей вероятности, погибли, еще тридцать человек пострадали в результате схода лавины на горнолыжном курорте в японской префектуре Тотиги на острове Хонсю, сообщает японское издание "Джэпэн таймс".

Инцидент произошел в понедельник утром на курорте в районе города Насу, расположенном примерно в 120 км к северу от Токио.

В момент схода лавины на склоне находились более 60 школьников и учителей.

Власти префектуры Тотиги в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией обратились за помощью к Силам самообороны Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в понедельник перед парламентом, пообещал, что правительство страны "приложит все усилия в связи с этим бедствием, причем главным приоритетом будет спасение пострадавших", добавляет "Джэпэн таймс".

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Тэги: ЯПОНИЯ, КУРОРТ, ЛАВИНА, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]