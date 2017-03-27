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Регион 27.03.2017 14:44

Официальный визит Рухани в Москву состоится 28 марта - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 28 марта состоится официальный визит в Москву президента Ирана Хасана Рухани.

"Во вторник состоится официальный визит президента Ирана Рухани", - сказал Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]