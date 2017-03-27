Министерство иностранных дел Казахстана нацелено на переориентирование своей деятельности на экономическые аспекты, сообщил глава внешнеполитического ведомства Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Глава государства Нурсултан Назарбаев ставит перед нами конкретную задачу по перестройке всей работы министерства иностранных дел Казахстана по проактивной работе по защите экономических интересов нашей страны на международной арене. Требуется серьезный практический пересмотр наших подходов для увеличения экономической отдачи от деятельности внешнеполитического ведомства и его загранучреждений", - сказал К.Абдрахманов на заседании коллегии ведомства в понедельник в Астане.

"Экономическая дипломатия, экономизация нашей деятельности - это первостепенная задача всей системы министерства иностранных дел Казахстана и загранучреждений", - подчеркнул он.